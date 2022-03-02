İsrail güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Baskınlar sırasında Beytüllahim, Cenin ve Nablus kentlerinden 35 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 26 Mart yerel seçimleri için El Halil kenti belediye başkanlığına aday olan Abdulkerim el-Fellah'ın da bulunduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????