İsrail güçleri, Batı Şeria'da 33 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin Yahudi yerleşimlerini karşıtı düzenlediği protestoya müdahale ettiği sonucu 33 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin Yahudi yerleşimlerini karşıtı düzenlediği protestoya müdahale ettiği sonucu 33 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentine bağlı Beita beldesinde yaşayan Filistinliler, İsrail'in yeni Yahudi yerleşimlerin yapılmasına karşıtı bir protesto düzenledi. İsrail güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ile müdahale ederken 33 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, Yaralılardan 2'si plastik mermiyle, 26'i gaz boğulması yaralandığı ifade edildi.

Beita Belediye Başkan Yardımcısı Musa Hamayel, "Cuma namazının ardından yaklaşık 2 bin Filistinli, Beita ve yakınındaki köy ve kasabalardan bir yürüyüş başlattı. Ancak işgal güçleri yürüyüşe müdahale etti" dedi. - NABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı