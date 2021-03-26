İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Hamas yöneticisini gözaltına aldı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Hamas yöneticisini gözaltına aldı

Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Hamas yöneticisini gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden 3'ü daha İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden 3'ü daha İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde eski milletvekili Hatim Kafişe, Hamas'ın 2006'da oluşturduğu hükümette yer alan eski Yerel Yönetimler Bakanı İsa el-Ceberi ve bir diğer Hamas yetkilisi Mazin en-Nitşe'nin evlerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri Hamas yöneticilerini gerekçe bildirmeden gözaltına aldı.

Söz konusu Hamas yetkilileri daha önce de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Filistin, 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimlerine hazırlanırken İsrail'in bu tür baskınları ve gözaltı işlemlerinde artış dikkati çekiyor.

İsrail askerleri dün de Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Cemal Tavil ve Bacis Nahla'yı gözaltına almıştı.

Gözlemcilere göre, İsrail, Batı Şeria'daki Hamas yöneticileri başta olmak üzere Filistinlilere yönelik gözaltı politikasıyla seçimlere doğrudan müdahale etmeye çalışıyor.

İsrail istihbaratı da son haftalarda Hamas'ın Batı Şeria'daki birçok yetkilisini soruşturma için çağırarak seçimlere katılmamaları yönünde "uyarılarda" bulunmuştu.

???????Hamas'a yakın çevreler, Filistin'de yaklaşan seçimler öncesi İsrail'in Hareket mensuplarına yönelik gözaltı ve kovuşturmaları artırmasının endişe verici olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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