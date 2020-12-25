İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

25.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:01
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale ederek 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale ederek 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, Ramallah kenti yakınlarındaki Deir Cerir beldesi kırsalında fanatik Yahudi yerleşimcilerin bir tepeye çadır kurarak bölgeye yerleşmesine tepki amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

Bölgede bulunan İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bölgedeki sağlık ekipleri, İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklar üzerine çadır veya barakadan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurarak bu bölgelere yerleşmeye çalışıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:04:38. #1.15#
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