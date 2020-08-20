İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 3 Filistinli vurularak yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 3 Filistinli vurularak yaralandı.

Ramallah yakınlarındaki Deyr Ebu Meşal bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında akşam geç saatlerde olaylar çıktı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin gerçek mermi ile vurularak yaralanmış iki Filistinliyi hastaneye kaldırdığı, diğer yaralının da İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu olaylar Ramallah'ın Tarmusa beldesinde "ilhak" planı ve normalleşme anlaşmasını protesto için düzenlenen bir festivale giden gençler ile Filistinlilerin festivale katılmasını engellemeye çalışan İsrail güçleri arasında çıktı.

İsrail güçleri daha önce de 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaralamıştı.

Kaynak: AA