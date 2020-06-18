İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 aileyi evsiz bıraktı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile iki çadırı yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile iki çadırı yıktı.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı El-Hıdır beldesinde Filistinli Samir Salah'a ait evi iş makineleriyle yıktığını belirtti.

İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği ve evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı aktarıldı.

Salah'a ait evin 6 ay önce de yine benzer gerekçeyle İsrail güçlerince yıkıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin El Halil kentine bağlı Et-Tevvana köyünde, Filistinli ailelerin yaşadığı 2 çadırı yine "C bölgesinde" ve "ruhsatsız" olarak kurulduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

İsrail güçlerinin yıkıma tepki gösteren Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandığı ifade edildi.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bazı ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA