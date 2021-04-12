İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hamas'ın önde gelen isimlerinin de olduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hamas'ın önde gelen isimlerinin de olduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenledi.

Söz konusu baskınlarda aralarında Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen isimleri ile eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat