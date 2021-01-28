İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

28.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:52
İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenledi.

Söz konusu baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 25 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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