İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

AA, Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kentteki Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında gerginlik yaşandı. Askerler, Filistinli İmad Ebu el-Hica'yı, evine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çıkan olaylar sırasında İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde yaşamını yitirenlerin, Abdullah el-Hasri (22) ile Şadi Necm (18) olduğu ifade edildi.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr de "Filistin'in Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye getirildiğini, bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title