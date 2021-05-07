İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırı girişiminde bulundukları gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdü, birini ağır yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırı girişiminde bulundukları gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdü, birini ağır yaraladı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Filistinlinin Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki sınır polisine ait bir üsse ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, ateş açanların "etkisiz hale getirildiği" ifadesine yer verilirken, İsrail basını çıkan çatışmada, 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birinin de ağır yaralandığını aktardı.

Yaralı Filistinlinin İsrail'deki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, olaya ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Söz konusu olayın bölgedeki tansiyonu daha da artıracağı dile getiriliyor.

İsrail askerleri, 2 Mayıs'ta da Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul'u vurarak yaralamıştı. Zalul, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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