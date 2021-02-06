İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

06.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:06
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'na karşı etkinlikler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'na karşı etkinlikler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyt Decin beldesinde İsrail tarafından Yahudi yerleşimciler lehine müsadere tehlikesiyle karşı karşıya olan arazilerde ağaçlandırma etkinliği düzenledi.

İsrail askerlerinin, etkinliği düzenleyenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandığını aktaran tanıklar, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini söyledi.

Tanıklar, İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle 2 Filistinlinin yaralandığını, onlarca göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

Öte yandan Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Deyr Hassan beldesinde de Filistinlilerin, müsadere tehdidi altındaki arazide ağaçlandırma çalışması yaptıkları sırada İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermi kullandığı aktarıldı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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