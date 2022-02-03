İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinlinin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı, 5 aileye de evlerinin yıkım kararına ilişkin tebligat gönderdi.

Ramallah yakınlarındaki Deyr Nizam köyü meclisi azası Muncid et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin köylerine baskın düzenlediğini söyledi.

Temimi, İsrail askerlerinin "ruhsatsız" olduğu ve C Bölgesi'nde bulunduğu iddiasıyla köyün batısında 2 Filistinlinin evini yıktığını, 5 Filistinliye de evlerinin yıkım kararını tebliğ ettiğini aktardı.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 60 zeytin ağacını söktü

Öte yandan Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin El Halil'in Yatta beldesi kırsalında Filistinlilere ait 60 zeytin ağacını söktüğünü belirtti.

Amur ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki Filistinli çobanlara da saldırdığını ancak olayda yaralanan olmadığını kaydetti.

Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine göre, İsrail ordusu, 2021'in ocak ayından aralık ortasına kadar Batı Şeria'nın "C Bölgesi"nde ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 862 meskeni yıktı veya el koydu.