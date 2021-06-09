İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına alırken 3 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına alırken 3 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenleyerek, biri 17, diğeri 13 yaşında olmak üzere 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, dün akşam ve gece saatlerinde Ramallah, Teqoa, Beytunya, El Halil kentlerinde Filistinlilerin evlerine zorla girerken, Tubas kentinde tansiyon yükseldi. Kentte baskın sırasında Filistinlilerin İsrail'in baskını reddetmesi üzerine arbede yaşandı. İsrail güçlerinin Filistinlilere ateşe açması sonucu 3 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail sınırında tutuklanan 2 Ürdünlü serbest bırakıldı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında Ürdün halkı İsrail ve Ürdün sınırında İsrail saldırılarını protesto etmişti. Protestolar sırasında İsrail güçleri, İsrail sınırını geçmeye çalışan Musab Dajjah ve Khalifah Al Anouz adlı 2 Ürdünlüyü tutuklamıştı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Daifallah Fayez dün yaptığı açıklamada, 2 Ürdünlünün serbest bırakıldığını ve ülkelerine gönderildiğini belirtti. Fayez, Tel Aviv'deki Ürdün Büyükelçilik yetkililerinin Dajjah ve Anouz'un gözaltına alınmasından bu yana durumunu takip ettiğini ve 2 Ürdün vatandaşını ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi. - EL HALİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Murat Kurum Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Tan Taşçı Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:39:07. #1.14#

title