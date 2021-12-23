İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haber de, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 14 kişinin gözaltına alındığı aktarılan haber de, gözaltıların çoğunluğunun Nablus ile Cenin kentlerinde gerçekleştiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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