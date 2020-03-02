İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi yaraladı

02.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:24

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilere tepki amacıyla düzenlenen protestoya müdahale ederek, 2'si gerçek mermiyle olmak üzere 12 Filistinliyi yaraladı.

Filistinler, Beyta beldesi yakınında yer alan ve Yahudi yerleşimcilerce gasbedileceğini söyledikleri Arme Tepesi'nde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi gerçek, 10'unu da plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin Beyta beldesi yakınındaki Arme Tepesi'ne el koymayı planladığını ifade ediyor ve zaman zaman burada gösteri düzenliyor.

Kaynak: AA