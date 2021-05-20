İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da çoğu Hamas üyesi 11 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da çoğu Hamas üyesi 11 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde geniş çaplı gözaltı operasyonu gerçekleştirdi.

Nablus ve El Halil kentlerine odaklanılan operasyonlarda aralarında Hamas yöneticilerinden Nayif er-Rucub'un da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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