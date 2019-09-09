İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

09.09.2019 20:20

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak ağır yaraladı.

Filistinli bir grup genç, İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli gazeteci Bessam es-Sayih'in (47) hayatını kaybetmesini protesto etmek için Batı Şeria'daki Beyt İl İsrail askeri kontrol noktası yakınında gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, gösterilere katılan ve kimliği açıklanmayan bir Filistinli, İsrail güçlerince gerçek mermiyle göğsünden ve karın bölgesinden vuruldu.

Durumu ağır olan Filistinlinin Ramallah kenti yakınlarındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu olan kanser hastası Filistinli gazeteci Bessam es-Sayih (47), dün tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ürdün merkezli Filistin Ulusal Konseyi, yaptığı yazılı açıklamayla Sayih'in şehadetinden İsrail'i sorumlu tutarak, Filistinli tutuklunun kasıtlı bir şekilde tıbbi ihmale maruz bırakıldığına dikkati çekmişti.

Kaynak: AA