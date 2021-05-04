İsrail güçleri "Akrıba" köyüne baskın düzenledi
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İsrail güçleri "Akrıba" köyüne baskın düzenledi

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin "Akrıba" köyündeki evlere baskın düzenlemesi İsrail güçlerinin sesli bomba atması İsrail güçlerine ait zırhlı araçlardan detaylar Akrıba köyü Belediye Başkanı Galip Meyadime ile röportaj RAMALLAH - İsrail güçleri, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki "Akrıba"...

İsrail güçlerinin "Akrıba" köyündeki evlere baskın düzenlemesi

İsrail güçlerinin sesli bomba atması

İsrail güçlerine ait zırhlı araçlardan detaylar

Akrıba köyü Belediye Başkanı Galip Meyadime ile röportaj RAMALLAH - İsrail güçleri, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki "Akrıba" köyüne baskın düzenledi.

İsrail güçleri 'Akrıba' köyüne baskın düzenledi
İsrail güçleri 'Akrıba' köyüne baskın düzenledi
İsrail güçleri 'Akrıba' köyüne baskın düzenledi
İsrail güçleri 'Akrıba' köyüne baskın düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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