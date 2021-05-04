İsrail güçleri "Akrıba" köyüne baskın düzenledi
İsrail güçlerinin "Akrıba" köyündeki evlere baskın düzenlemesi İsrail güçlerinin sesli bomba atması İsrail güçlerine ait zırhlı araçlardan detaylar Akrıba köyü Belediye Başkanı Galip Meyadime ile röportaj RAMALLAH - İsrail güçleri, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki "Akrıba"...
İsrail güçlerinin "Akrıba" köyündeki evlere baskın düzenlemesi
İsrail güçlerinin sesli bomba atması
İsrail güçlerine ait zırhlı araçlardan detaylar
Akrıba köyü Belediye Başkanı Galip Meyadime ile röportaj RAMALLAH - İsrail güçleri, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki "Akrıba" köyüne baskın düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra