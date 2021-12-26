İsrail güçleri 58 Filistinliyi yaraladı - Haberler
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İsrail güçleri 58 Filistinliyi yaraladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- İsrail güçleri 58 Filistinliyi yaraladı İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Nablus kentinde Filistinlilere yönelik müdahalesinde 10'u gerçek mermiyle olmak üzere 58 kişi yaralandı.

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- İsrail güçleri 58 Filistinliyi yaraladı

BATI ŞERİA - İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Nablus kentinde Filistinlilere yönelik müdahalesinde 10'u gerçek mermiyle olmak üzere 58 kişi yaralandı.

İsrail askerleri dün gece saatlerinde, İsrailli yerleşimcilerin bulunduğu otobüslerin 2005 yılında boşaltılan Homeş yerleşim birimine gelmesi nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Burka köyünün girişini kapattı. İsrailli yerleşimcilerin ziyaretine ve köyün girişinin kapatılmasına tepki gösteren Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 10'u gerçek mermiyle, 48'i plastik mermiyle olmak üzere 58 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca 185 Filistinlinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Yaralananların Nablus'taki bir hastaneye kaldırıldığı ve bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İsrail güçleri 58 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri 58 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri 58 Filistinliyi yaraladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri

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