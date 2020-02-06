İsrail güçleri 24 saatte 4 Filistinliyi öldürdü

06.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:10

İsrail güçleri, 24 saat içinde farklı noktalarda 4 Filistinliyi öldürdü.



İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin El-Esbat Kapısı yakınlarında sınır polisine ateş açtığı gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdü. Olayın ardından İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve Eski Şehir'e giden tüm kapıları kapatarak, Filistinlilerin giriş çıkışlarını engellediği kaydedildi.



İsrail güçleri, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Al-Basatin Mahallesi'ne baskın düzenleyerek Filistinli tutuklu Ahmed Elkanba'nin evini buldozerlerle yıktı. İsrail askerleri evin yıkılmasına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Yazan Monzir Ebu Tbikh kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.



Bu sabah erken saatlerde Cenin'de İsrail askerlerinin düzenlediği başka bir baskında polis memuru Tarık Bedvan'un İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece El Halil'de İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmada 17 yaşındaki Muhammed Salman El-Haddad'ın kalbine kurşun isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi. - KUDÜS

Kaynak: İHA