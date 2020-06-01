İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ikisi eski tutuklu olmak üzere 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı
01.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:43

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ikisi eski tutuklu olmak üzere 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 21, Doğu Kudüs'te de 2 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 2 eski tutuklunun da yer aldığı dile getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu...
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 13:46:09. #1.15#
title