İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

08.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:54
İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda 12 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Dakkus bölgesi ile Şuafat Mülteci Kampı'ndan 6 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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