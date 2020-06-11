İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde biri çocuk 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
11.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:05

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde biri çocuk 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 11, Doğu Kudüs'te de 6 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

Doğu Kudüs'teki kişilerden birinin gözaltına alınmadan önce İsrail güçlerince darbedildiği, Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında da 16 yaşında bir çocuğun bulunduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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