İsrail güçleri 15 yıl hapis yatan Filistinliyi serbest kalır kalmaz yeniden gözaltına aldı İsrail cezaevlerinde yaklaşık 15 yıl hapis yatan Filistinli Salah Hüseyin, cezasının bitiminde serbest bırakılır bırakılmaz İsrail güçlerince tekrar gözaltına alındı.

İsrail cezaevlerinde yaklaşık 15 yıl hapis yatan Filistinli Salah Hüseyin, cezasının bitiminde serbest bırakılır bırakılmaz İsrail güçlerince tekrar gözaltına alındı.

Salah Hüseyin'in kardeşi Şakir Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15,5 yıllık cezasını tamamlayan abisini karşılamak üzere ülkenin güneyindeki Necef (Negev) çölünde bulunan Negev Cezaevi'ne gittiklerini söyledi.

Ancak mutluluklarının yarım kaldığını aktaran Hüseyin, İsrail güçlerinin 49 yaşındaki abisini serbest bırakıldığı an yeniden gözaltına aldığını ve Askalan (Aşkelon) kentindeki sorgu merkezine götürdüklerini belirtti.

Hüseyin, gözaltı sebebine ilişkin bilgi verilmediğini kaydetti.

Şakir Hüseyin ayrıca, cezaevindeyken evlenen ve gizlice gönderdiği spermle çocuk sahibi olan abisine normalde cumartesi günü düğün yapmayı planladıklarını ifade etti.

Salah Hüseyin, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilere yönelik silahlı eylemler düzenlemek ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugaylarının 2001-2004 yıllarında liderliğini yapmak suçlamalarıyla 15,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA