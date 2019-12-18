İsrail güçleri 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı

18.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:12

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına alırken, gözaltılara tepki gösteren 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin gece düzenlediği baskınlarda Doğu Kudüs'ün İseviyye ve Silvan mahallelerinde 9, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ise 4 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi gözaltına alması üzerine, kamptaki gençlerin askerlere tepki gösterdiği belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail askerlerinin Filistinli gençlere plastik mermilerle müdahale ettiği, yaralanan 2 Filistinlinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Gözaltına aldıkları Filistinli çocuğu darp ettiler

Öte yandan Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında kimliği belirtilmeyen 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu kaydedildi. WAFA'ya konuşun çocuğun babası, İsrail güçlerinin gözaltı sırasında oğlunu darp ettiklerini anlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: AA