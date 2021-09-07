İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'ın nükleer programına karşı saldırı planlarını hızlandırıyoruz" açıklaması
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İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'ın nükleer programına karşı saldırı planlarını hızlandırıyoruz" açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan 'İran'ın nükleer programına karşı saldırı planlarını hızlandırıyoruz' açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" söyledi.

Kochavi, İsrail'in Walla News internet sitesine yaptığı açıklamada, İran'a ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun ana hedefinin İran'ın Orta Doğu'daki varlığını en aza indirmek olduğunu dile getiren Kochavi, düzenledikleri saldırılarla Tahran'ın İsrail'in kuzey sınırında varlığını ve silahlarını büyük ölçüde azalttıklarını savundu.

İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" ifade eden Kochavi, İsrail'in savunma bütçesindeki artışın da bu amaçla yapıldığını kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 2 ay uzaklıkta olduğunu iddia ederek, ülkesinin bunun önüne geçmek için tek başına adım atmak zorunda kalabileceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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