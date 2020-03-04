İsrail Genelkurmay Başkanı koronavirüs nedeniyle ABD ziyaretini erteledi

04.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:26

İsrail'de Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle ABD'ye yapacağı ziyareti ertelerken, devlet memurlarının iş seyahati için yurt dışına çıkışları da yasaklandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kochavi'nin gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyaretin Kovid-19 nedeniyle ertelendiği, kararın Sağlık Bakanlığıyla yapılan müzakere sonucu alındığı belirtildi.

Ziyaretin hangi tarihe ertelendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Devlet memurlarına yurt dışına seyahat yasağı

Öte yandan Sivil Servis Komisyonu, Kovid-19 endişesiyle tüm devlet memurlarının iş seyahati için yurt dışına çıkışına yasak getirdi.

Tel Aviv yönetimi Kovid-19'un yayılmasını engellemek için 5 binden fazla kişinin katılacağı toplantı veya organizasyonların yapılmaması, İsrail'de uluslararası konferans düzenlenmemesi gibi bir dizi önlem almıştı.

İtalya ve Japonya'dan dönenlerin de aralarında bulunduğu 15 İsraillide Kovid-19 tespit edilmişti.

Kaynak: AA