İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu
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İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail Hava Kuvvetleri, gecenin ilk saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nde yüzlerce noktaya saldırı gerçekleştirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri, gecenin ilk saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nde yüzlerce noktaya saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de aralarında Hamas'a ait olduğu belirtilen noktalar da dahil olmak üzere yüzlerce hedefin gece boyu vurulduğu bildirildi.

İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu
İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu
İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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