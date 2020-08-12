İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 15 milden 8 mile indirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin düşürülmesine gerekçe olarak Gazze'den İsrail tarafına gönderilen yanan balonların gösterildiği kaydedildi.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşılık, Filistinli gençler tarafından Gazze Şeridi'nden son günlerde gönderilen yanan balonlar, çevredeki İsrail yerleşim bölgelerinde 60 noktada yangına neden oldu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA