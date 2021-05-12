- İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu- Hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu

- İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu Hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu İsrail savaş uçakları, bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yine hava saldırısı düzenledi.