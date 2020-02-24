İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor
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İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

İsrail savaş uçakları Gazze şeridine saldırmaya devam ediyor.

24.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:45
İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

savaş uçakları şeridine saldırmaya devam ediyor.

İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde bulunan Al Zahra, Deir al-Balah ve Khan Younis bölgelerini hedef aldı. Saldırı yaşanan bölgelerde maddi hasar kaydedilirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Gazze'nin dün akşam İsrail'in saldırılarına karşılılık vermesinin ardından İsrail tekrar saldırı düzenlemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini bildirmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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