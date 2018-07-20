İsrail Gazze'ye Saldırı Başlattı

İsrail ordusu, bugün Gazze'ye savaş uçakları, tank atışı ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Gazze sınırındaki İsrail askerlerine ateş açıldığını öne sürerek, buna karşılık ordunun Gazze'ye saldırı başlattığını söyledi.

Ordu yetkilisi, İsrail savaş jetlerinin Gazze üzerinde uçmaya devam ettiğini belirtirken, operasyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Öte yandan ordudan yapılan yazılı açıklamada da jetler ve tanklarla Hamas'a ait olduğu öne sürülen askeri noktalara geniş çaplı saldırı başlatıldığı belirtildi.

Ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze'de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu Genelkurmay karargahında

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'deki durumu ele almak üzere başkent Tel Aviv'deki Genelkurmay karargahına geçti.

Söz konusu toplantıya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

4 Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.