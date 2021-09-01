İsrail, Gazze'ye mayıs ayında getirdiği bazı kısıtlamaları kaldırdı
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İsrail, Gazze'ye mayıs ayında getirdiği bazı kısıtlamaları kaldırdı

İsrail, Gazze'ye mayıs ayında getirdiği bazı kısıtlamaları kaldırdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail yönetimi, mayıs ayındaki saldırılar sırasında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne getirdiği bazı kısıtlamaları geri çekti.

İsrail yönetimi, mayıs ayındaki saldırılar sırasında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne getirdiği bazı kısıtlamaları geri çekti.

Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut duruma dair yapılan değerlendirmelerin ardından, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 12 milden 15 mile çıkarıldığı belirtildi.

Kerm Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'nın ekipman ve ürün geçişine açıldığı, Gazze'den 5 bin Filistinli tüccara İsrail'e giriş izni verileceği ifade edildi.

Bunlara ek olarak İsrail'den Gazze'ye gönderilen tatlı suyun 5 milyon metreküp artırılacağı kaydedildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdirilmişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda ayrıca sivillerin evleri ve yüksek katlı binalar da vurulmuştu.

İsrail, atılan roketleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ne yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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