İsrail Gazze'ye hava ve topçu saldırısı düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail Gazze'ye hava ve topçu saldırısı düzenledi

İsrail Gazze'ye hava ve topçu saldırısı düzenledi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İsrail Gazze'yi savaş uçakları ve top atışı ile hedef aldı.

İsrail Gazze'yi savaş uçakları ve top atışı ile hedef aldı.

Gazze sınırındaki İsrail güçleri, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir evi top atışıyla vurdu.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 3 katlı bir eve saldırdı.

Gazze'nin batısındaki Filistin direnişine ait bir noktaya da hava saldırısı düzenleyen uçaklar, Deyr el-Belah bölgesinde de bir ev ile tarım alanlarını vurdu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Son dakika haber! Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Son dakika haber! Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.
Son Dakika | Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine İsrail'in 'savaş suçlarını' soruşturması çağrısı
Son Dakika | Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine İsrail'in "savaş suçlarını" soruşturması çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail Gazze'ye hava ve topçu saldırısı düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 16:00:27. #1.13#

title