İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
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İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

26.12.2020 02:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 02:48
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail hava kuvvetleri, kentteki Filistin gruplarına ait bölgelere defalarca saldırı düzenledi.

Dün akşam İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den sınıra paralel bazı bölgelere fırlatılan iki roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.

Gazze'den hava saldırısı ve muhtemel can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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