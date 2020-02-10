İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
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İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail hava gücü, Gazze'de Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı.

10.02.2020 02:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 02:44
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

hava gücü, 'de 'a bağlı bir noktayı bombaladı.

Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı bir bölge, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Kentin güneyindeki Han Yunus bölgesine gerçekleştirilen saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hava saldırısı, İsrail ordusunun Gazze'den roket fırlatıldığını ilan etmesinin ardından kısa süre sonra gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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