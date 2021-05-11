İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
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İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yeniden vurduğu bildirildiBölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yeniden vurduğu bildirildi

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ediyor.

Son saldırıda savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan liman bölgesini vurdu.

Yine kentin batı kesimlerindeki direniş güçlerine ait bir nokta da İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Kentin kuzeyindeki direniş gruplarından birine ait bir başka nokta da bombalandı. Kuzeydeki bölgenin hedef alınmasının ardından direniş gruplarından roket atışlarıyla karşılık verildi.

Son saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

Daha önceki İsrail saldırısına ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
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