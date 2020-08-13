İsrail Gazze'ye akaryakıt girişini yasakladı
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İsrail Gazze'ye akaryakıt girişini yasakladı

İsrail, Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesine getirdiği kısıtlamanın ardından kente akaryakıt girişini yasakladı.

İsrail Gazze'ye akaryakıt girişini yasakladı
13.08.2020 04:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 04:07

İsrail, Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesine getirdiği kısıtlamanın ardından kente akaryakıt girişini yasakladı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn, yaptığı açıklamada, "İsrail, şu andan itibaren ikinci bir emre kadar Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişini durdurmuştur" ifadelerini kullandı.

Ebu Rukn, kararın Gazze'den İsrail'e yakıcı balonların atılmasının sürmesi gerekçesiyle alındığını söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da savaş uçakları, helikopterler ve tanklarla Gazze'deki Hamas Hareketi'ne ait bazı hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, Hamas'a ait deniz kuvvetleri merkezi, yer altındaki altyapı (tüneller) ve gözetleme kulelerinin hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, dün İsrail'in Gazze'ye yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde 20 yangın çıktığını bildirdi.

İsrail, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüştü.

Kaynak: AA

Manşet

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