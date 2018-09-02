İsrail, Gazze Sınırındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı Kapatacağını Duyurdu

İsrailli yetkililer, Gazze-İsrail sınırındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın yaklaşan Yahudi bayramları sebebi ile kapatılacağını duyurdu.

İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Gazze-İsrail sınırındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın yaklaşan Yahudi bayramları sebebi ile kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, sınır kapısının toplamda 7 gün olmak üzere 9- 10 Eylül, 18-19 Eylül, 23- 24 Eylül ve 30 Eylül tarihlerinde kapalı kalacağını duyuruldu.

Gazze'nin ticari sınır kapısı olarak bilenen ve ticari mal ve insani yardım taşıyan tırların geçiş yaptığı, Kerem Şalom Sınır Kapısı daha önce de pek çok kez farklı gerekçelerle kapatılmıştı. - TEL AVİV