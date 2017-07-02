Israil - Gazze Sınırında Gösteri

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İsrail sınırında toplanan Filistinliler

Göstericilerin sapanla taş ataması

İsrail güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi

Yaralanan göstericiyi sağlık ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılması Gazze Şeridi'nde Cebaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze şeridine yönelik uyguladığı ablukayı protesto etti. İsrail güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, sapanla taş atarak karşılık verdi.