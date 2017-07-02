Israil - Gazze Sınırında Gösteri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail sınırında toplanan Filistinliler Göstericilerin sapanla taş ataması İsrail güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi Yaralanan göstericiyi sağlık ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılması Gazze Şeridi'nde Cebaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki İsrail...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İsrail sınırında toplanan Filistinliler
Göstericilerin sapanla taş ataması
İsrail güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi
Yaralanan göstericiyi sağlık ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılması Gazze Şeridi'nde Cebaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze şeridine yönelik uyguladığı ablukayı protesto etti. İsrail güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, sapanla taş atarak karşılık verdi.