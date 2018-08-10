İsrail Gazze Sınırında Bir Sağlık Görevlisini Şehit Etti

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl gösterileri bugün de devam etti. Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin göstericilere açtığı ateş sonucu, gönüllü sağlık görevlisi Abdullah el-Kıtati şehit edildi. El-Kıtati'nin cenazesi Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. El-Kıtati'nin yakınları, üzüntü yaşadı.