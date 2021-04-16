İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
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İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

????Bölgede bulunan AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze'ye gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

İsrail ordusu tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir füzeye karşılık savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze'yi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve Hamas'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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