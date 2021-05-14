İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürüyor
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İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na birden fazla füzeyle saldırı düzenlendi.

Savaş uçaklarının, Gazze kentinin batısında birden fazla hedefe de saldırı düzenlediği, Gazze Limanı bölgesinin de bu hedeflerden olduğu görüldü.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında konuşlu İsrail topçuları da kuzey kesimlere saldırdı.

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesini ve Refah kentinde bir motosikleti hedef aldı.

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri İsrail'in saldırılarına karşılık verdi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail'in Kiryat Malahi beldesine roket atışları yaptı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Herzliya ve Askalan kentlerine roket atışları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamalarda atılan roket sayılarına ve tipine ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün İsrail saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a çıktığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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