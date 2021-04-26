İsrail, Gazze Şeridi'nden 3 roket fırlatıldığını duyurdu
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İsrail, Gazze Şeridi'nden 3 roket fırlatıldığını duyurdu

İsrail, Gazze Şeridi'nden 3 roket fırlatıldığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden sınırın karşı tarafındaki yerleşim bölgeleri yönünde 3 roket atıldığının tespit edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden sınırın karşı tarafındaki yerleşim bölgeleri yönünde 3 roket atıldığının tespit edildiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Siderot bölgesinde alarm sistemlerinin aktif hale gelmesinin takip edildiği ve Gazze Şeridi'nden atılan 3 roketten ikisinin demir kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, üçüncü roketin de Gazze'nin içine düştüğü kaydedildi.

Gazze'den roketlerin atılmasını henüz üstlenen olmadı. Ancak Gazze'deki silahlı direniş gruplarından İsrail'e bir süredir Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılar konusunda uyarılar yapılıyordu.

Cuma gününden bu yana İsrail ile Gazze arasındaki sınır bölgelerinde gerginlik yaşanıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerin düşürüldüğüne ilişkin birkaç kez açıklama yapmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumartesi Gazze ile ilgili muhtemel bir senaryo için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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