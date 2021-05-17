İsrail Gazze sahilindeki bir kafeyi vurdu
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İsrail Gazze sahilindeki bir kafeyi vurdu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze sahilinin bombalanması Sağlıkçıların cesetleri toplaması Bombalanan yerden dumanların yükselmesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Kullanılmaz hale gelen araçlar GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin sahil bölgesini hedef aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze sahilinin bombalanması

Sağlıkçıların cesetleri toplaması

Bombalanan yerden dumanların yükselmesi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Kullanılmaz hale gelen araçlar GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin sahil bölgesini hedef aldı.

İsrail uçakları, Gazze sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu bölgedeki bazı araçlar kullanılmaz hale geldi, İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

İsrail Gazze sahilindeki bir kafeyi vurdu
İsrail Gazze sahilindeki bir kafeyi vurdu
İsrail Gazze sahilindeki bir kafeyi vurdu
İsrail Gazze sahilindeki bir kafeyi vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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