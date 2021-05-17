İsrail Gazze sahilindeki bir kafeyi vurdu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze sahilinin bombalanması Sağlıkçıların cesetleri toplaması Bombalanan yerden dumanların yükselmesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Kullanılmaz hale gelen araçlar GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin sahil bölgesini hedef aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze sahilinin bombalanması
Sağlıkçıların cesetleri toplaması
Bombalanan yerden dumanların yükselmesi
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Kullanılmaz hale gelen araçlar GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin sahil bölgesini hedef aldı.
İsrail uçakları, Gazze sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu bölgedeki bazı araçlar kullanılmaz hale geldi, İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı