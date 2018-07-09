İsrail Gazze'nin Ticaretini Engelleyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze'nin ana ticaret kapısını kapatacaklarını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı insanlık dışı yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze'nin ana ticaret kapısını kapatacaklarını açıkladı. Netenyahu, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas rejimine derhal müdahale edeceğiz. Bugün Kereş Şalom sınır kapısını kapatıyoruz" dedi. İsrail Başbakanı yakın zamanda yeni yaptırımlar yapacaklarını ancak henüz detay veremeyeceğini söyledi. - TEL AVİV