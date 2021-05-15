İsrail, Gazze'den roket fırlattığı tespit edilen 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail toprakları yönünde roket fırlatan 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail toprakları yönünde roket fırlatan 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin Han Yunus ve orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'nda Hamas Hareketi'ne bağlı 3 kişinin roket fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Bu üzerine savaş uçaklarının havalandığı ve 3 kişinin de öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan daha önce yapılan bir açıklamada, sabahın erken saatlerinde İsrail'in orta ve güney kesimlerini hedef alan 20 roket platformunun ve Gazze'nin kuzeyindeki Cebalya bölgesinde İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir silah üretim atölyesinin bombalandığı bildirilmişti.

Konuya ilişkin Gazze'deki direniş gruplarından bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız