İsrail, Gazze'den gönderilen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden gönderilen Hamas'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Ordudan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Ordu güçlerinin Hamas'a ait bir İHA tespit ettiği ve düşürdüğü aktarılan açıklamada, İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde imha edildiği kaydedildi.

Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.