İsrail, Gazze'den fırlatılan rokete karşılık hava saldırısı düzenledi
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İsrail, Gazze'den fırlatılan rokete karşılık hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'den gelen bir rokete karşılık bölgede bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda can kaybı olmadı..

26.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:57
İsrail, Gazze'den fırlatılan rokete karşılık hava saldırısı düzenledi

savaş uçakları, 'den fırlatılan bir rokete karşılık, bölgede bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.


İsrail'in, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait, Gazze'nin kuzeyindeki Aşkelon adlı askeri mevzi ile güneydeki Han Yunus kenti limanını hedef aldığı bildirildi. Hava saldırısında can kaybı yaşanmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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