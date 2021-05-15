İsrail Gazze'deki yerleşim yerini böyle vurdu
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İsrail Gazze'deki yerleşim yerini böyle vurdu

İsrail Gazze'deki yerleşim yerini böyle vurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail uçaklarının Gazze'nin batısındaki sivillerin yaşadığı bir eve düzenlediği saldırı kameraya yansıdı.

İsrail uçaklarının Gazze'nin batısındaki sivillerin yaşadığı bir eve düzenlediği saldırı kameraya yansıdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'yi 1 haftadır bombalayan İsrail, 39'u çocuk,139 Filistinli'yi şehit etti.İsrail uçakları Gazze'nin batısındaki sivillerin yaşadığı bir eve düzenlediği saldırı anı kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü

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İsrail savaş uçaklarından atılan füzenin düşme anı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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