İsrail Gazze'deki yerleşim yerini böyle vurdu
İsrail uçaklarının Gazze'nin batısındaki sivillerin yaşadığı bir eve düzenlediği saldırı kameraya yansıdı.
İsrail uçaklarının Gazze'nin batısındaki sivillerin yaşadığı bir eve düzenlediği saldırı kameraya yansıdı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'yi 1 haftadır bombalayan İsrail, 39'u çocuk,139 Filistinli'yi şehit etti.İsrail uçakları Gazze'nin batısındaki sivillerin yaşadığı bir eve düzenlediği saldırı anı kameraya yansıdı.
Görüntü dökümü
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İsrail savaş uçaklarından atılan füzenin düşme anı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı